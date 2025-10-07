8 ноября — День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
В Управлении МВД России по г. Элисте состоялась церемония, посвященная памяти тех, кто отдал свои жизни, служа обществу и защищая его. В мероприятии приняли участие действующие сотрудники полиции, ветераны ведомства и представители молодежных организаций.
Перед собравшимися с речью выступил председатель Совета ветеранов Управления Константин Макунов.
«В истории полиции Калмыкии много примеров высокого профессионализма, проявления героизма и мужества. Мы чтим память наших погибших коллег, отдавших жизнь служебному долгу и Присяге», — отметил Константин Дорджи-Горяевич.
Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания
Фото: МВД Калмыкия