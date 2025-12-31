12 января, 18:14
 2 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 января, 14:59
НовостиСобытие

Сегодня по всей стране отмечается День работников прокуратуры.

Сегодня по всей стране отмечается День работников прокуратуры.

На протяжении более чем трёхвековой истории прокуроры с честью реализовывали своё особое предназначение в служении закону и Отечеству — задачи «ока государева» остаются неизменными. Это надёжная защита прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка, исполнение законодательства. Прокурор Калмыкии подвёл итоги работы республиканского надзорного ведомства за прошлый год и рассказал о ключевых задачах в нынешнем 2026 году.

📼Интервью с Виталием Семенченко смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия