Сегодня по всей стране отмечается День работников прокуратуры.

На протяжении более чем трёхвековой истории прокуроры с честью реализовывали своё особое предназначение в служении закону и Отечеству — задачи «ока государева» остаются неизменными. Это надёжная защита прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка, исполнение законодательства. Прокурор Калмыкии подвёл итоги работы республиканского надзорного ведомства за прошлый год и рассказал о ключевых задачах в нынешнем 2026 году.

📼Интервью с Виталием Семенченко смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».