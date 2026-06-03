В Малодербетовском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 43 тысяч рублей у знакомого

В полицию обратился 44-летний местный житель, который обнаружил пропажу денег в банковском приложении. Прибывший наряд установил личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 40-летний приятель заявителя. Мужчина сознался, что, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался его мобильным телефоном и тремя переводами перечислил себе 43 тысячи рублей, которые впоследствии потратил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии