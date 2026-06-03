4 июня, 13:44
 24 °C
85,12
73,34
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 июня, 10:16
НовостиСобытие

В Малодербетовском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 43 тысяч рублей у знакомого

В Малодербетовском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 43 тысяч рублей у знакомого

В полицию обратился 44-летний местный житель, который обнаружил пропажу денег в банковском приложении. Прибывший наряд установил личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 40-летний приятель заявителя. Мужчина сознался, что, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался его мобильным телефоном и тремя переводами перечислил себе 43 тысячи рублей, которые впоследствии потратил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия