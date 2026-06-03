В Элисте задержаны двое граждан с мефедроном

Сотрудники наркоконтроля и инспекторы Госавтоинспекции остановили на федеральной трассе автомобиль, в котором находились 28-летний и 22-летний жители столицы. В салоне полицейские обнаружили полимерный свёрток с порошкообразным содержимым. Задержанные пояснили, что это мефедрон массой около 10 граммов, купленный через интернет-магазин и извлечённый из тайника-закладки для личного потребления без намерения сбыта. В отношении мужчин составлены протоколы, вещество направлено на экспертизу.

Фото: МВД Калмыкии