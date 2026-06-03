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4 июня, 10:42
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Мессенджер Max пропал из App Store в России

Мессенджер Max пропал из App Store в России

Разработчики уже обратились в Apple, но проблема пока не решена. Тем, у кого приложение установлено, советуют не удалять его — иначе скачать заново не получится. Владельцы iPhone также перестали получать уведомления о звонках и сообщениях, поэтому в Max рекомендуют время от времени заходить в приложение самостоятельно. Пользователи Android по-прежнему могут скачать мессенджер в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery и на официальном сайте.

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