Мессенджер Max пропал из App Store в России

Разработчики уже обратились в Apple, но проблема пока не решена. Тем, у кого приложение установлено, советуют не удалять его — иначе скачать заново не получится. Владельцы iPhone также перестали получать уведомления о звонках и сообщениях, поэтому в Max рекомендуют время от времени заходить в приложение самостоятельно. Пользователи Android по-прежнему могут скачать мессенджер в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery и на официальном сайте.