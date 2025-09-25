26 сентября, 16:06
26 сентября, 12:55
НовостиСобытие

Сегодня 98-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почётный житель Республики Николай Скворцов.

Его жизненный путь – это настоящая летопись мужества и верности долгу. Ветеран родился в селе Садовое Сарпинского района. В 1944 году он был призван в ряды Красной Армии, служил в Сталинграде.

В феврале 1945 года был направлен в Иран. После вывода оттуда советских войск часть, где служил Николай Антонович, перевели в Батуми. После демобилизации он вернулся домой, где трудился в колхозе «Гигант». Боевой и трудовой подвиг ветерана войны и труда отмечен многочисленными наградами, среди них медали «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «30 лет Советской Армии и Флота».

Несмотря на годы, Николай Скворцов сохраняет бодрость духа, принимает участие в работе по сохранению исторической памяти жителей родного села, занимается домашним хозяйством, выращивает цветы.

Сегодня его поздравили офицеры Малодербетовского отдела регионального следственного управления.

Фото: Следком Калмыкии

