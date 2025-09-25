Буддийский форум

🔘 Обращение президента

Президент России Владимир Путин в своем обращении к III Международному буддийскому форуму подчеркнул важность Калмыкии как одного из крупнейших центров буддизма в Европе. В своем послании он отметил, что регион сохраняет богатое духовное наследие и активную буддийскую общину, направленную на укрепление межрелигиозного диалога и воспитание молодежи. Путин выразил надежду, что участники форума обсудят современные глобальные вызовы и наметят дальнейшие шаги в развитии буддизма. Обращение президента в ходе пленума прочел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

🔘 Мнение шаджин-ламы

Геше Тензин Чойдак (Мутул Овьянов), шаджин-лама Калмыкии, выделил значимость проведения Международного буддийского форума для региона и страны в целом. Он отметил, что встреча собирает гостей из разных стран и предоставляет уникальную возможность обсудить сохранение и развитие буддизма, а также его влияние на общество. Геше Тензин подчеркнул важность практического обмена опытом между буддийскими народами, целью которого является сохранение духовного наследия, передаваемого из поколения в поколение.

🔘 Приветствие председателя Госдумы

В своей приветственной речи Вячеслав Володин выделил роль форума в укреплении межрелигиозного и межнационального диалога, а также расширении международного гуманитарного сотрудничества. Это послание было озвучено заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом на официальном открытии форума. Володин выразил уверенность, что обсуждение тем, связанных с сохранением буддийского наследия и духовных ценностей, поможет справиться с современными вызовами и внесет вклад в мирное сосуществование и согласие в обществе.

🔘 Приветствие от МИД России

«Форум утвердился как авторитетная площадка, объединяющая священнослужителей, ученых-богословов, общественных деятелей и политиков из разных стран для обсуждения актуальных вопросов философии и практики буддизма», - заявил Сергей Лавров, отметив готовность России продолжать делиться опытом межрелигиозного диалога и содействовать культурному разнообразию в многополярном мире.

Фото: КалмГУ