Сегодня 93-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Зоя Брыкалова.

Она родилась в Элисте. В годы войны пасла овец, а после работала в пожарной охране и аэропорту.

Зоя Фёдоровна воспитала четырёх детей, имеет семь внуков и тринадцать правнуков. За свой труд она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и удостоена звания «Ветеран труда РФ».

Именинницу поздравил заместитель главы администрации Элисты, который зачитал ей персональное поздравление от Президента России.

Фото:Город Элиста