С сегодняшнего дня в Центральном хуруле начинается «Ик Йөрәл»

Это Большое молитвенное собрание Монлам Ченмо, основанное в 1409 году Ламой Цонкапой, в честь чудес, совершенных Буддой Шакьямуни.

До 13 часов пройдет первая сессия, в ходе которой будет прочитана Трехчастная молитва, Молитва Ламы Цонкапы «Мигзм».

Три текста устранения препятствий: Сутра сердца, Белозонтичная Тара, Зеленая тара. И в завершении - состоится обряд подношения Торма.

Вторая сессия начнется с 14 и продлится до 16 часов.