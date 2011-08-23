С сегодняшнего дня в Центральном хуруле начинается «Ик Йөрәл»
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Это Большое молитвенное собрание Монлам Ченмо, основанное в 1409 году Ламой Цонкапой, в честь чудес, совершенных Буддой Шакьямуни.
До 13 часов пройдет первая сессия, в ходе которой будет прочитана Трехчастная молитва, Молитва Ламы Цонкапы «Мигзм».
Три текста устранения препятствий: Сутра сердца, Белозонтичная Тара, Зеленая тара. И в завершении - состоится обряд подношения Торма.
Вторая сессия начнется с 14 и продлится до 16 часов.
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