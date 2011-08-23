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25 февраля, 11:17
НовостиРелигия

С сегодняшнего дня в Центральном хуруле начинается «Ик Йөрәл»

С сегодняшнего дня в Центральном хуруле начинается «Ик Йөрәл»

Это Большое молитвенное собрание Монлам Ченмо, основанное в 1409 году Ламой Цонкапой, в честь чудес, совершенных Буддой Шакьямуни.

До 13 часов пройдет первая сессия, в ходе которой будет прочитана Трехчастная молитва, Молитва Ламы Цонкапы «Мигзм».

Три текста устранения препятствий: Сутра сердца,  Белозонтичная Тара, Зеленая тара. И в завершении  - состоится обряд подношения Торма.

Вторая сессия начнется с 14 и продлится до 16 часов.

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