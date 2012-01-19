Сегодня стартует муниципальный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева

В нем участвуют все образовательные учреждения Калмыкии и 4 российских региона. Напомним, в январе состоялся школьный этап, в котором показали свои знания более 4 тысяч учащихся. Его победителями стали более 600 человек, почти столько же - призерами. В муниципальном этапе олимпиады ожидается участие свыше 1000 школьников с 4 по 11 класс.