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25 февраля, 10:04
НовостиОбразование

Сегодня стартует муниципальный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева

Сегодня стартует муниципальный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева

 В нем участвуют все образовательные учреждения Калмыкии и 4 российских региона. Напомним, в январе состоялся школьный этап, в котором показали свои знания более 4 тысяч учащихся. Его победителями стали более 600 человек, почти столько же - призерами. В муниципальном этапе олимпиады ожидается участие свыше 1000 школьников с 4 по 11 класс.

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