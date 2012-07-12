Жители Калмыкии смогут выбрать объекты благоустройства 2022 года через онлайн-платформу

Она поможет элистинцам, не выходя из дома, принимать непосредственное участие в формировании облика своего города. Её главные преимущества - доступность и прозрачный выбор территории.

Сроки голосования за объекты, подлежащие благоустройству, будут едиными – с 26 апреля по 30 мая.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт za.gorodsreda.ru и выбрать свой регион, а затем отдать свой голос в пользу одного из предложенных вариантов. Принять участие в голосовании могут все желающие от 14 лет.