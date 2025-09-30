2 октября, 14:02
2 октября, 08:44
НовостиСобытие

О привлекательности внутреннего и международного туризма степного региона говорили на полях III Международного буддийского форума.

Культурное наследие и духовные практики — мощные драйверы роста для туриндустрии по всему миру, а потому программа была представлена широким спектром тематических сессий. В дни проведения масштабного события степной регион посетили около 7 тысяч туристов.

📼Нашей съемочной группе удалось пообщаться с гостями калмыцкой столицы и узнать, кто впервые для себя открыл Калмыкию.

