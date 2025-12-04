6 декабря, 10:33
6 декабря, 07:18
НовостиСобытие

Региональный филиал Центра «Воин» теперь носит имя Героя России Мингияна Лиджиева.

Церемония присвоения состоялась с участием родных, представителей Правительства, сотрудников отделения Центра и их воспитанников. «Именно на таком примере мужества и героизма должны воспитываться курсанты», – отметили выступавшие. Это федеральный проект. «Сейчас всем филиалам присваиваются имена героев специальной военной операции», – сообщила заместитель директора по патриотическому воспитанию российского центра «Воин» Екатерина Самсонова.

