Региональный филиал Центра «Воин» теперь носит имя Героя России Мингияна Лиджиева.
Церемония присвоения состоялась с участием родных, представителей Правительства, сотрудников отделения Центра и их воспитанников. «Именно на таком примере мужества и героизма должны воспитываться курсанты», – отметили выступавшие. Это федеральный проект. «Сейчас всем филиалам присваиваются имена героев специальной военной операции», – сообщила заместитель директора по патриотическому воспитанию российского центра «Воин» Екатерина Самсонова.