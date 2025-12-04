5 декабря, 18:15
5 декабря, 15:07
Прокуратура Целинного района выявила нарушения ветеринарного законодательства у местного индивидуального предпринимателя.

В ходе проверки было установлено, что принадлежащий ему крупный рогатый скот не имел обязательной маркировки и не был учтён в федеральной системе «ВетИС».

С 1 марта 2024 года маркировка сельскохозяйственных животных является обязательной. Для крупного рогатого скота и свиней срок постановки на учёт истёк 1 сентября 2024 года. Основные цели маркировки — контроль за перемещением животных, предотвращение распространения болезней и повышение прозрачности производства.

По факту нарушения прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях. Вопрос остаётся на контроле надзорного ведомства.

