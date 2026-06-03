Прокурор Элисты проверил капремонт школ и детских садов

Баатр Гаряев совместно с главой администрации города Алдаром Лиджиковым провели проверку капитального ремонта шести образовательных учреждений. Надзорное ведомство оценило ход работ в трёх детских садах, начальной школе, Республиканской гимназии и младшем блоке Калмыцкой национальной гимназии. Прокурор города указал подрядным организациям на необходимость соблюдать установленные сроки завершения ремонта и качество строительно-монтажных работ. Заказчику и представителям строительного контроля поставлена задача усилить текущий контроль за выполнением мероприятий. Особое внимание уделяется недопустимости срыва сроков и строгому следованию условиям контрактов в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети».

Видео: Прокуратура Республики Калмыкия