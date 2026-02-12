️Проект заповедника «Черные земли» стал одним из победителей конкурса Президентского фонда природы на 2026 год.

Он направлен на сохранение популяции сайгака и гармонизацию соседства животных с человеком. В рамках инициативы планируется мониторинг перемещений степных антилоп с помощью спутников, просветительская работа с местными жителями, установка предупреждающих знаков на дорогах и создание арт-объектов. Всего на поддержку экологических проектов в этом году выделен 1 миллиард рублей.

Фото: Заповедник "Черные земли"