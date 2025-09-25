27 сентября, 17:43
27 сентября, 14:24
НовостиСобытие

Православные Калмыкии празднуют праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Православные Калмыкии празднуют праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Это одно из значимых для христиан событий, оно знаменует победу жизни над смертью и напоминает о силе Креста как источника исцеления и надежды.

В этот день, 30 лет назад, в селе Приютное для прихожан вновь открылась Крестовоздвиженская церковь. Старейшая в Калмыкии, она стала одним из символов возрождения духовности в степной республике.

Храм был восстановлен в 90-е всем миром, силами местных жителей. Для возрождения святыни они приносили денежные пожертвования, стройматериалы. Этот сельский храм посещали сразу два предстоятеля Русской православной церкви: тогдашний Патриарх Алексий II и нынешний Патриарх Всея Руси Кирилл.

