В Калмыцком государственном университете проходит заседание консорциума вузов, объединившихся для развития буддийского образования.
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Инициатива берёт начало с предыдущих форумов в Бурятии. Одним из значимых выступлений стало обращение Павла Костылева, советника департамента по взаимодействию с религиозными объединениями при администрации президента РФ. Выступая на заседании, он поприветствовал участников и рассказал: «Консорциум решает задачи создания образовательного и духовного суверенитета».
📼Там работает наша съёмочная группа, и подробнее об этом мы расскажем в наших информационных выпусках ВК и тематическом эфире Бадмы Харлуевой.
Следите за нашей программой!
Фото: КалмГУ