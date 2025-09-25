27 сентября, 17:43
27 сентября, 14:26
НовостиСобытие

В Калмыцком государственном университете проходит заседание консорциума вузов, объединившихся для развития буддийского образования.

В Калмыцком государственном университете проходит заседание консорциума вузов, объединившихся для развития буддийского образования.

Инициатива берёт начало с предыдущих форумов в Бурятии. Одним из значимых выступлений стало обращение Павла Костылева, советника департамента по взаимодействию с религиозными объединениями при администрации президента РФ. Выступая на заседании, он поприветствовал участников и рассказал: «Консорциум решает задачи создания образовательного и духовного суверенитета».

📼Там работает наша съёмочная группа, и подробнее об этом мы расскажем в наших информационных выпусках ВК и тематическом эфире Бадмы Харлуевой.

Следите за нашей программой!

Фото: КалмГУ

