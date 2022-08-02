Правительство расширило программу поддержки рынка труда для безработных граждан до 30 лет
Смотрите наши видео на YouTube!
Ранее на господдержку могли рассчитывать компании при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. Размер субсидии – 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Ранее на господдержку могли рассчитывать компании при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. Размер субсидии – 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Для господдержки работодателю нужно: обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России»; направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.