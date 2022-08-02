Правительство расширило программу поддержки рынка труда для безработных граждан до 30 лет

Ранее на господдержку могли рассчитывать компании при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. Размер субсидии – 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.



Для господдержки работодателю нужно: обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России»; направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.