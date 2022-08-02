Кинологи Росгвардии провели межведомственные занятия в Калмыкии

В течение пяти дней мероприятия сбора проводились на базе специализированной площадки регионального управления, в учебных классах, на стадионе и в аэропорту.



В ходе тренировок кинологи вместе со служебными собаками отработали порядок действий по поиску и обнаружению взрывчатых веществ и устройств, оружия и боеприпасов. Поиск условных «закладок» проводился при обследовании транспорта, зданий и сооружений. Специалисты также получили дополнительный опыт в реализации методики дрессировки четвероногих питомцев.