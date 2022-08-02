Победа Калмыкии в конкурсе «Лучший родительский совет Российского движения школьников»

В число лидеров вошли представители пяти образовательных организаций республики: Больше-Царынской 1 школы, второй Городовиковской, Хар-Булукской, Ики-Бухусовской и Яшалтинской школ. Состязание проходило в три этапа с июня по август.



Активные родители провели 57 мероприятий. В октябре победители примут участие во Всероссийском родительском форуме в Москве.



Фото из аккаунта Минобрнауки РК.