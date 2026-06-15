Почему летом важно соблюдать правильный питьевой режим?

В жаркую погоду организм быстро теряет жидкость через потоотделение, дыхание и даже в состоянии покоя. Это очень быстро приводит к обезвоживанию, нарушению водно-солевого баланса, терморегуляции, а также увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. В калмыцкую жару нельзя утолять жажду алкогольными напитками, а также сладкими газированными, в том числе и энергетическими. Сахар и его заменители приводят к повышению аппетита и жажды, а алкоголь — к отравлению организма, усиливает теплоотдачу, провоцирует резкое обезвоживание организма, что очень опасно. Лучше пить воду, в том числе и минеральную. Можно пить домашний компот, приготовленный без сахара или с малым его количеством. Сезонные фрукты и ягоды полезны для организма. Можно пить один раз в день натуральный фруктовый или овощной сок, суточная норма — 1 стакан. Кофе пить не рекомендуется, так как обладает мочегонным эффектом. Можно выпивать лишь одну чашку с утра. Не рекомендуется пить напитки сильно охлаждёнными, жидкость должна быть комнатной температуры. Необходимо пить часто, но небольшими порциями по 50-100 мл. Слишком много жидкости пить нельзя, это нагрузка на почки и сердце. Купите небольшую бутылочку и носите воду с собой — это экологично, поможет сформировать полезную привычку не забывать пить воду.