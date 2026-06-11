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13 июня, 09:04
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Пенсии будут назначать автоматически?

Пенсии будут назначать автоматически?

Минтруд РФ подготовил проект закона, согласно которому страховые пенсии по старости, досрочные пенсии для многодетных мам и родителей детей-инвалидов будут назначаться «автоматом».

Сейчас для этого нужно написать заявление, в ряде случаев подать пакет документов в Социальный фонд. После принятия закона Соцфонд будет назначать пенсии проактивно, так как обладает всеми необходимыми для этого данными благодаря внедрению цифровых технологий: стаж, коэффициенты, количество детей и т.д.

Изображение сгенерировано ИИ

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