16 июня, 13:44
 27 °C
83,8
72,45
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 июня, 07:38
НовостиСобытие

В Приютненском районе открыли мемориальные плиты погибшим участникам СВО

В Приютненском районе открыли мемориальные плиты погибшим участникам СВО

В День России на Аллее памяти районного музея состоялся митинг, посвящённый открытию новых мемориальных плит землякам, погибшим в ходе специальной военной операции и посмертно награждённым Орденом Мужества. Их имена навсегда останутся частью истории района, а подвиг — примером мужества и беззаветного служения Отечеству. К собравшимся обратились глава Приютненского СМО Ирина Анацкая, ветеран боевых действий и участник проекта «Герои 08» Александр Онежко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Мария Сагаева. Воспоминаниями поделились родные героев: мать Эрдни Олчанова, супруга Павла Шарапова, брат Баатра Кукаева.

Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: Басан Манжиков

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия