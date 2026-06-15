В Приютненском районе открыли мемориальные плиты погибшим участникам СВО

В День России на Аллее памяти районного музея состоялся митинг, посвящённый открытию новых мемориальных плит землякам, погибшим в ходе специальной военной операции и посмертно награждённым Орденом Мужества. Их имена навсегда останутся частью истории района, а подвиг — примером мужества и беззаветного служения Отечеству. К собравшимся обратились глава Приютненского СМО Ирина Анацкая, ветеран боевых действий и участник проекта «Герои 08» Александр Онежко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Мария Сагаева. Воспоминаниями поделились родные героев: мать Эрдни Олчанова, супруга Павла Шарапова, брат Баатра Кукаева.

Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: Басан Манжиков