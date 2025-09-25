По поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина к гостям и участникам III Международного буддийского форума обратился заместитель Председателя Шолбан Кара-оол.

Глава Калмыкии Бату Хасиков, открывая международный буддийский форум в Элисте, напомнил слова Президента РФ Владимира Путина: «Буддизм в России — это религия мира, добра и созидания». Только вместе мы сможем стать на шаг ближе к более духовному, честному и справедливому миру, который мы обязаны оставить другим поколениям, — подчеркнул Бату Хасиков.

Фото: Бадма Башанкаев