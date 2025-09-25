На Международном буддийском форуме участники проходят тематические сессии.

«Давайте сохраним свет в душе, который нам завещал Будда», - этой фразой завершилась пленарная сессия III Международного буддийского форума. Работа продолжается на нескольких площадках, на которых участники обсуждают:

🔸Развитие буддизма в России 🔸Влияние буддийских ценностей на выбор экономических приоритетов 🔸Буддийскую культуру: литература, искусство, архитектура. 🔸Международный опыт по борьбе с опустыниванием и деградацией почв.

Видео: Экономика08