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20 сентября, 13:15
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Налоговые льготы получили более 9,5 тысяч жителей Калмыкии предпенсионного возраста.

Налоговые льготы получили более 9,5 тысяч жителей Калмыкии предпенсионного возраста.

Он начинается за пять лет до предполагаемого выхода на страховую пенсию по старости, а также на иные виды пенсии, назначаемые досрочно.

Более 5 тыс. налогоплательщиков данной категории получили право не уплачивать налог на имущество физических лиц за 2023 год. Общая сумма льготы составила 6,5 млн рублей.

Преференция распространяется на один объект капитального строительства каждого вида: жилой дом, квартира, гараж, машинное место. При наличии двух объектов одного и того же вида льгота будет применена к объекту с большей суммой налога.

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