Добрые дела народных избранников.

«Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов» был открыт в 1981 году. Отрадно, что этому отделению помогают добрые, неравнодушные люди. Как сообщает временно исполняющий полномочия главы Администрации города Элисты Алдар Лиджиков, за сравнительно небольшой срок благодаря им было сделано многое.

На территории интерната проложен асфальт площадью три тысячи квадратных метров. Новое покрытие появилось благодаря рабочему и генеральному директору строительной компании ООО «СУ-38» Баиру Максимову.

Элистинцы откликнулись на призыв помочь детям интерната. Силами благотворителей приобретены и установлены шесть сплит-систем, шесть вентиляторов, два холодильника и два каркасных бассейна. Помимо этого, спонсоры купили для ребят музыкальную технику и смартфоны.

А еще, воспитанники интерната провели незабываемые чудесные дни на морском курорте. Эта поездка состоялась при поддержке депутата Народного Хурала (Парламента) РК Бориса Хачирова и генерального директора ООО «Стройреконструкция» Джангара Динкиева.

Также, накануне Дня города, в психоневрологический интернат, дошкольные учреждения и детские больницы, в рамках акции, организованной Борисом Хачировым, переданы 10 тысяч игрушек.

Глава Администрации города Алдар Лиджиков не скрывает радости: «Нам удалось объединить свои усилия и найти единомышленников с широкой душой и искренним желанием помогать. Самое главное, что такие добрые дела будут осуществляться на постоянной основе».

Фото: Алдар Лиджиков.