Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев проинспектировал ход строительства Республиканского госпиталя ветеранов войн.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Завершена подводка всех коммуникаций, близится к концу общестроительные работы и внутренняя отделка. Прокладывается плитка в помещениях, устанавливается сантехника. На 70% установлены межкомнатные двери.
«По фасаду здания выполнено 90% работ. Наружная вывеска оформлена в соответствии с требованиями Минздрава России», — отметил руководитель регионального здравоохранения.
В госпиталь доставлено тяжелое медицинское оборудование, ожидается монтаж и пусконаладочные работы.
За последний месяц уровень технической готовности медицинского учреждения вырос на 10%.
Фото: Минздрав Калмыкии