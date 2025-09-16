18 сентября, 17:27
17 сентября, 07:04
НовостиСобытие

Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев проинспектировал ход строительства Республиканского госпиталя ветеранов войн.

Завершена подводка всех коммуникаций, близится к концу общестроительные работы и внутренняя отделка. Прокладывается плитка в помещениях, устанавливается сантехника. На 70% установлены межкомнатные двери.

«По фасаду здания выполнено 90% работ. Наружная вывеска оформлена в соответствии с требованиями Минздрава России», — отметил руководитель регионального здравоохранения.

В госпиталь доставлено тяжелое медицинское оборудование, ожидается монтаж и пусконаладочные работы.

За последний месяц уровень технической готовности медицинского учреждения вырос на 10%.

Фото: Минздрав Калмыкии

