Калмыкия расположилась на 79-й строчке в рейтинге благосостояния семей

Аналитики «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата подсчитали, что среднестатистической семье из Калмыкии с двумя работающими родителями и двумя детьми после всех обязательных трат (на еду, одежду, коммуналку) ежемесячно остаётся лишь 8,7 тысячи рублей. Для чистоты сравнения между регионами эксперты складывали две официальные зарплаты после налогов и вычитали из них сумму региональных прожиточных минимумов, скорректированную на местный уровень цен. Для понимания масштаба: у соседей из Адыгеи такой остаток составляет 27,7 тысячи, а в регионах-лидерах вроде ЯНАО — 141,4 тысячи рублей.

