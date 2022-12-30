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9 января, 09:49
Новости

КалмГУ вошел в пятерку новых участников государственной программы "Приоритет-2030"

КалмГУ вошел в пятерку новых участников государственной программы "Приоритет-2030"

Об этом сообщил ректор вуза Бадма Салаев. Комиссия Минобрнауки России провела оценку результатов реализации в 2021-22 годах программы развития университетов-кандидатов на участие в "Приоритете-2030".

На основании этой оценки КалмГУ включен в пятерку вузов, сменивших статус "кандидат" на статус участника и получивших грантовую поддержку программы развития. "Приоритет-2030" — самая масштабная в стране государственная программа поддержки университетов. Она реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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