9 января, 10:15
Школьники Калмыкии продолжают побеждать в межрегиональных конкурсах
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Герля Манджиева - обучающаяся мобильного технопарка "Кванториум" стала победителем в конкурсе компьютерной графики "Калейдоскоп новогодних фантазий".
Герля Манджиева - обучающаяся мобильного технопарка "Кванториум" стала победителем в конкурсе компьютерной графики "Калейдоскоп новогодних фантазий".
Его организаторы - Центр цифрового образования детей "IT- куб. Великий Новгород". За звание лучших боролось более 250 школьников и воспитанников детских центров со всей страны.