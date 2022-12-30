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9 января, 10:15
Новости

Школьники Калмыкии продолжают побеждать в межрегиональных конкурсах

Школьники Калмыкии продолжают побеждать в межрегиональных конкурсах

Герля Манджиева - обучающаяся мобильного технопарка "Кванториум" стала победителем в конкурсе компьютерной графики "Калейдоскоп новогодних фантазий".

Его организаторы - Центр цифрового образования детей "IT- куб. Великий Новгород". За звание лучших боролось более 250 школьников и воспитанников детских центров со всей страны.

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