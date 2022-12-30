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9 января, 09:23
Новости

Президент объявил 2023-й Годом педагога и наставника

Президент объявил 2023-й Годом педагога и наставника

В Указе сообщается, что он утвержден "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность". В течение трех месяцев правительство России утвердит состав оргкомитета и план основных мероприятий. Продолжатся модернизация школ, создание образовательных пространств, переподготовка учителей.

В Калмыкии по федеральному проекту модернизации школьной системы образования капитально отремонтируют 18 объектов на сумму свыше полутора млрд рублей. Педагоги не просто передают детям свои знания, но и помогают им раскрыть свои таланты, вкладывают в них основы морали и любви к Родине.

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