В посёлке Ики-Бухус прошёл праздник зимней рыбалки, организованный местной администрацией и Домом культуры.

Участие в соревнованиях приняли 20 любителей подлёдного лова из Малых Дербет, Большого Царына, Восход и самого Ики-Бухуса.

Победителем турнира стал Валерий Манджиев из п. Шарлджин Октябрьского района. Второе место занял Алексей Антаканов, третье — Нарма Церенов, оба представляли Малые Дербеты. Специальными призами были отмечены самый возрастной участник, самый юный рыбак и две участницы-женщины.

Фото: Малодербетовское РМО