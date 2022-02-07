Как защитить детей от информационных манипуляций?

Об этом расскажут на Всероссийском открытом родительском собрании, которое пройдет сегодня 10 марта.



Родители узнают о том, что такое информационная война, как работают массированные информационные и психологические манипуляции и зачем они нужны, а ещё – каким бывает информационное оружие.



Специалисты объяснят, почему от информационных войн сильнее всего страдают дети, и расскажут, как оградить их от воздействия фейковой информации и как помочь справиться с тревожностью после просмотра новостей.



Подключайтесь к трансляции в 19 часов по московскому времени в сообществе vk.com/minprosvet.