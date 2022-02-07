10 марта, 07:22
 1 °C
126,44
116,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 марта, 10:19
НовостиМолодёжная политика

Как защитить детей от информационных манипуляций?

Как защитить детей от информационных манипуляций?

Об этом расскажут на Всероссийском открытом родительском собрании, которое пройдет сегодня 10 марта.

Родители узнают о том, что такое информационная война, как работают массированные информационные и психологические манипуляции и зачем они нужны, а ещё – каким бывает информационное оружие.

Специалисты объяснят, почему от информационных войн сильнее всего страдают дети, и расскажут, как оградить их от воздействия фейковой информации и как помочь справиться с тревожностью после просмотра новостей.

Подключайтесь к трансляции в 19 часов по московскому времени в сообществе vk.com/minprosvet.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия