10 марта, 10:19
Как защитить детей от информационных манипуляций?
Следите за новостями в Instagram!
Об этом расскажут на Всероссийском открытом родительском собрании, которое пройдет сегодня 10 марта.
Об этом расскажут на Всероссийском открытом родительском собрании, которое пройдет сегодня 10 марта.
Родители узнают о том, что такое информационная война, как работают массированные информационные и психологические манипуляции и зачем они нужны, а ещё – каким бывает информационное оружие.
Специалисты объяснят, почему от информационных войн сильнее всего страдают дети, и расскажут, как оградить их от воздействия фейковой информации и как помочь справиться с тревожностью после просмотра новостей.
Подключайтесь к трансляции в 19 часов по московскому времени в сообществе vk.com/minprosvet.