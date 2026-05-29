31 мая, 16:47
НовостиСобытие

Сегодня православные Калмыкии отмечают День Святой Троицы

Этот праздник входит в число главных в христианстве и отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Согласно Писанию, в этот день на апостолов сошёл Святой Дух, что считается моментом рождения Церкви. Во всех храмах сегодня проходят торжественные литургии, на которых впервые с Пасхи читаются коленопреклонённые молитвы, а сами помещения украшают свежими берёзовыми ветвями и полевыми цветами как символом обновления и начала лета. У православных Калмыкии в этот день принято посещать службу и проводить праздник в кругу близких.

