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10 марта, 10:46
НовостиСтроительство

Обманутые дольщики сегодня могут напрямую обратиться по всем интересующим вопросам к профильному министру

Обманутые дольщики сегодня могут напрямую обратиться по всем интересующим вопросам к профильному министру

Антон Рубанов в 17:00 проведет прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, накануне депутаты Народного Хурала единогласно поддержали внесенный на рассмотрение законопроект «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов».

Так, на сегодня в регионе - 4 проблемных объекта. Предложено несколько вариантов разрешения проблемы. Пострадавшие смогут либо завершить строительство через создание жилищно-строительного кооператива, либо бесплатно получить земельный участок в случае признания застройщика банкротом. Также рассматривается вопрос привлечения средств инвестора.

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