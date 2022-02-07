Помочь обманутым дольщикам
Депутаты единогласно поддержали внесенный на рассмотрение Народного Хурала Прокурором республики Евгением Курмаевым законопроект «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Калмыкии».
На сегодняшний день в регионе 4 проблемных объекта. По ним было заключено 113 договоров на общую сумму почти 13,5 миллионов рублей. Сроки сдачи квартир, а это 2018-2020 годы, были сорваны.
Также принят закон «О нематериальном культурном наследии Республики Калмыкия. Как отметила в своем докладе профильный министр Саглара Тюрбеева, в республиканский реестр войдут произведения устного народного творчества, национальные игры, обычаи, традиционные ремёсла.
А еще парламентарии заслушали внесенный в повестку дня сессии – «Доклад Правительства Калмыкии о положении детей и защите их прав». Как отметил заместитель министра профильного ведомства Александр Адьянов, в республике около 35 тысяч школьников, и с каждым годом их число растёт. В рамках реализации Национального проекта «Образование», вводятся новые объекты – школы и детские сады. Кроме того, площадь образовательных учреждений удается расширить за счет пристроев.
Также в планах текущего года реконструкция 17 образовательных учреждений, в следующем – 18. Суммарно на эти цели будет выделено свыше 3 миллиардов рублей. Еще одна актуальная проблема - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.
Заслушали парламентарии также доклады Министра внутренних дел и председателя контрольно-счётной палаты Калмыкии о деятельности ведомств за отчетный 2021 год.