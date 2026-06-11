«Йорялин дун»: подарите самым близким тепло родных благопожеланий!

У вашей мамы юбилей? Бабушка и дедушка отмечают годовщину свадьбы? Или вы хотите поздравить брата, сестру или близкого друга так, чтобы это запомнилось на всю жизнь?

Каждое воскресенье в 08:20 в эфир выходит ваша любимая музыкально-поздравительная программа «Йорялин дун» ❤️

Музыкальный подарок на экранах главного телевидения республики, искренние слова благодарности и сила калмыцкого йоряла — это лучший способ выразить свою любовь и уважение родным людям, даже если вы сейчас находитесь в сотнях километров от дома.

🎁 Как заказать поздравление?

Напишите нам в личные сообщения или оставьте заявку по телефону:

+7 927 590 3000.

Расскажите о вашем имениннике, выберите его любимую песню, а мы превратим воскресное утро вашей семьи в настоящий праздник!

Поторопитесь, количество поздравлений в одном выпуске ограничено! Оставляйте заявку прямо сейчас, чтобы успеть порадовать близких в ближайшее воскресенье.

📺 Встречаемся каждое воскресенье в 08:20!