6 февраля, 14:16
НовостиСобытие

Для большинства россиян самые близкие люди — это мамы и супруги.

Согласно опросу, 27% считают самым близким человеком мать, а 26% — мужа или жену. Детей в этом качестве назвали 18% респондентов.

У мужчин и женщин картина немного отличается. Для мужчин мать чаще оказывается ближе жены (31% против 26%). Только 8% мужчин назвали самыми близкими своих детей.

У женщин же мужья и дети делят первое место с одинаковым результатом (по 26%), а матерей ближайшим человеком считают 23% опрошенных.

За последние 20 лет эти предпочтения поменялись. Женщины теперь чаще называют самыми близкими своих вторых половин, а реже — матерей. Мужчины же стали реже упоминать в этой роли детей, следует из опроса рекрутингового агентства.

