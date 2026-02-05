Для большинства россиян самые близкие люди — это мамы и супруги.

Согласно опросу, 27% считают самым близким человеком мать, а 26% — мужа или жену. Детей в этом качестве назвали 18% респондентов.

У мужчин и женщин картина немного отличается. Для мужчин мать чаще оказывается ближе жены (31% против 26%). Только 8% мужчин назвали самыми близкими своих детей.

У женщин же мужья и дети делят первое место с одинаковым результатом (по 26%), а матерей ближайшим человеком считают 23% опрошенных.

За последние 20 лет эти предпочтения поменялись. Женщины теперь чаще называют самыми близкими своих вторых половин, а реже — матерей. Мужчины же стали реже упоминать в этой роли детей, следует из опроса рекрутингового агентства.