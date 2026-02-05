21-летний житель Элисты предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном распространении порнографических материалов.

Следствие по делу завершено. Установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, имея доступ к телефону знакомого, обнаружил и скопировал на своё устройство интимные фотографии девушки. Затем он отправил эти изображения другому знакомому через социальную сеть «ВКонтакте», после чего они стали доступны третьим лицам.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Видео: Следком Калмыкии