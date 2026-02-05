6 февраля, 19:02
6 февраля, 13:58
НовостиСобытие

В Элисте состоялась торжественная передача автомобиля с ручным управлением, который был приобретён в рамках региональной программы «Доступная среда».

Представители Министерства социального развития, труда и занятости региона вручили ключи от нового автотранспорта директору Политехнического колледжа им. Эльвартынова Галине Васькиной. Автомобиль будет использоваться для обучения граждан с инвалидностью, включая ветеранов СВО. Колледж имеет все необходимые лицензии для проведения таких занятий, что позволит обеспечить качественное обучение

