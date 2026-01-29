18 февраля в Элисте состоится торжественное открытие Года единства народов России.

Он утверждён решением Президента РФ Владимира Путина. В этот день в калмыцкой столице стартует городской конкурс «Ирцхәтн мана герүр» — «Заходите в наш дом».

Он посвящён национальному празднику белого месяца Цаган Сар и Масленице.

На площади Победы в парке «Дружба» участники конкурса представят блюда праздничного стола народов Калмыкии и угостят жюри «цагановскими борцгами», «солнечными блинами», чуду, осетинскими пирогами и другими изысками национальных кухонь. Обязательным условием является рассказ народной легенды об их появлении.

Участников, проявивших наибольшую выдумку, ждут дипломы и призы.