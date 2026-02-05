6 февраля, 19:12
 -4 °C
91,05
77,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 февраля, 14:02
НовостиСобытие

️В Элисте подросток подозревается в вымогательстве крупной суммы денег

По версии следствия, с июня по июль 2024 года подозреваемый вымогал денежные средства у своего знакомого. Потерпевший, опасаясь за своё здоровье, передал ему в общей сложности более 342 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Видео: Следком Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия