️В Элисте подросток подозревается в вымогательстве крупной суммы денег
По версии следствия, с июня по июль 2024 года подозреваемый вымогал денежные средства у своего знакомого. Потерпевший, опасаясь за своё здоровье, передал ему в общей сложности более 342 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева
Видео: Следком Калмыкии