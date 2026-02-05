6 февраля, 19:40
6 февраля, 14:37
НовостиСобытие

Военнослужащие СВО, выполняющие задачи под командованием Героя России Нарана Очир-Горяева, выразили благодарность коллективу ГТРК «Калмыкия» за переданные им зарядные устройства.

Они позволяют обеспечивать энергией средства связи непосредственно во время выполнения боевых заданий. А в селе Малые Дербеты всё для приближения Победы делают «Серебряные волонтёры». Сети, которые они плетут, отправляются прямиком в зону СВО, чтобы укрыть солдат и боевую технику. Инициатива помочь землякам на передовой объединила тех, кто в тылу.

📼Подробнее в видеоматериале

