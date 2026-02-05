Военнослужащие СВО, выполняющие задачи под командованием Героя России Нарана Очир-Горяева, выразили благодарность коллективу ГТРК «Калмыкия» за переданные им зарядные устройства.
Они позволяют обеспечивать энергией средства связи непосредственно во время выполнения боевых заданий. А в селе Малые Дербеты всё для приближения Победы делают «Серебряные волонтёры». Сети, которые они плетут, отправляются прямиком в зону СВО, чтобы укрыть солдат и боевую технику. Инициатива помочь землякам на передовой объединила тех, кто в тылу.
📼Подробнее в видеоматериале