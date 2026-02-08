️В Калмыкии задержан подозреваемый из Татарстана, обвиняемый в мошенничестве.

Мужчина похитил 100 000 рублей у жительницы Элисты, оформив на неё кредит. Ведомством установлено, что злоумышленник получил доступ к банковскому приложению потерпевшей через её номер телефона, которым она долгое время не пользовалась. Подозреваемый сознался в содеянном.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения. Следователь устанавливает все обстоятельства преступления.

Фото: МВД Калмыкии