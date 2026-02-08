10 февраля, 16:48
 -7 °C
92,01
77,65
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 февраля, 13:43
НовостиСобытие

️В Калмыкии задержан подозреваемый из Татарстана, обвиняемый в мошенничестве.

️В Калмыкии задержан подозреваемый из Татарстана, обвиняемый в мошенничестве.

Мужчина похитил 100 000 рублей у жительницы Элисты, оформив на неё кредит. Ведомством установлено, что злоумышленник получил доступ к банковскому приложению потерпевшей через её номер телефона, которым она долгое время не пользовалась. Подозреваемый сознался в содеянном.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения. Следователь устанавливает все обстоятельства преступления.

Фото: МВД Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия