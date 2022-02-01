6 миллиардов рублей выделило Федеральное Правительство для поддержки бизнеса в России в условиях санкций и для сохранения льготных программ кредитования

В частности, с 10 марта и до конца года предполагается ввести мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малого, и среднего бизнеса, продлить сроки уплаты налогов. Что касается Калмыкии, то планируется сохранить положительные тенденции в сфере развития экспорта. В планах - наладить взаимодействие с Фондом развития малых форм предприятий. Это позволит местному бизнесу получать субсидии от 500 тысяч до 20 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил руководитель регионального центра «Мой бизнес» АйсМанджиев.

На сегодняшний день 2 предпринимателя в республике уже получили услугу по экспертизе экспортного контракта, 4 предпринимателя вышли на международные электронные торговые площадки, еще 4 успешно заключили экспортные договоры с иностранными партнерами.

Как было озвучено, среди калмыцких предпринимателей востребованы микрозаймы. 179 было выдано в прошлом году на общую сумму более 350 миллионов рублей. Почти 30 процентов – сфере сельского хозяйства.

В Калмыкии отмечен прирост количества регистраций предпринимателей. Их общее число выросло почти на 17,5 процентов за прошлый год. Лучшие из них сегодня были награждены.