В Центральном хуруле началось строительство песочной мандалы Будды сострадания Авалокитешвары

В возведении, которое продлится до 8 марта, участвуют монахи, приглашенные из тантрического монастыря Дрепунг Гоманг.

9 марта желающих приглашают на созерцание, а на следующий день состоится «Долчок» – церемония разрушения.

За процессом создания мандалы Авалокитешвары можно будет наблюдать и в режиме онлайн - на официальном YouTube-канале храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

И сегодня монахи провели ритуал устранения всех внешних и внутренних препятствий через сутру сердца. В рамках празднования Цаган Сар пройдет еще ряд важных тантрических служб.