1 января, 15:38
НовостиСобытие

В рамках акции «Ёлка желаний» министр внутренних дел Калмыкии Дмитрий Григорьев исполнил заветное желание 9-летнего Надвида.

Он вручил ему Яндекс-станцию и беспроводные наушники. Мальчик, сын участкового уполномоченного полиции из посёлка Большой Царын, в семье пятеро детей. Вместе с бабушкой Надвид посетил ведомство, пообщался с министром в его кабинете и позвонил отцу по служебному телефону. Он также получил от министра подарки для всех своих братьев и сестры. Дмитрий Григорьев пожелал семье счастливого Нового года и призвал всегда верить в чудеса.

Видео: МВД Калмыкии

