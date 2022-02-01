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2 марта, 19:27
НовостиОбразование

В Калмыкии 1 782 человека станут участниками ЕГЭ – 2022

В Калмыкии 1 782 человека станут участниками ЕГЭ – 2022

В это число входят и выпускники прошлых лет. Единый государственный экзамен будет проводиться в три периода: досрочный (с 21 марта по 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября).

Самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании и его результаты необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление. Традиционно, самым популярным предметом в республике остается экзамен по обществознанию.

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