В Калмыкии 1 782 человека станут участниками ЕГЭ – 2022

В это число входят и выпускники прошлых лет. Единый государственный экзамен будет проводиться в три периода: досрочный (с 21 марта по 18 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября).

Самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании и его результаты необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление. Традиционно, самым популярным предметом в республике остается экзамен по обществознанию.